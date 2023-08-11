Когда все службы поступили на место, женщина уже была мертва с многочисленными травмами.

В селе Табаки, что в Болградской общине в Одесской области, произошло трагическое событие: алабай напал на свою владелицу, когда та пыталась покормить его. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а это страшное событие произошло перед глазами ее несовершеннолетней дочери.

9 августа около 16.30 в местную полицию поступил вызов от медицинских работников. Медики были призваны соседями, которые увидели, как алабай напал на женщину во дворе рядом с домом.

Когда бригада скорой помощи прибыла на место, они не могли безопасно подойти к женщине из-за агрессивного поведения собаки, которая продолжала находиться во дворе.

На место происшествия прибыли оперативная группа местной полиции. Для того чтобы приблизиться к женщине и оказать ей помощь, правоохранители вынуждены были принять меры защиты и применить табельное оружие против агрессивной собаки.

Когда все службы поступили на место, женщина уже была мертва с многочисленными травмами. Обстоятельства, приведшие к нападению алабая на нее, остаются неизвестными. Трагедия оценивается как несчастный случай.

Отмечается, что несколько дней мужчина погибшей не мог посетить дом для кормления собак, и это обязательное дело решила выполнить его жена. Однако такая версия пока не подтверждает.

Свидетелем этой трагедии стала несовершеннолетняя дочь женщины. Семья жила в Болграде, а дом в Табаках использовали для разведения собак боевых пород.

Правоохранители подтвердили факт трагедии, а детали произошедшего будут разглашены ими позже.

Источник: РБК Украина.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе шторм унес жизни отдыхающих на пляже, подростков "смыла" волна.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируют потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, блогершу из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".