В Одесской области планируют в скором времени разрешить купание в Черном море. Встречать отдыхающих готовятся уже в ближайшие выходные.

Планируется, что в Одесской области пляжи откроют к пиковому туристическому сезону, но военное командование выразило сомнение по этому решению. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины. Она также объяснила причину такой позиции.

Согласно ее словам, Одесская областная военно-гражданская администрация обратилась к военному командованию с запросом о возможных угрозах, связанных с открытием пляжей. В ответ на это командование выразило обоснованные предостережения.

Военное командование считает, что побережье Черного моря – это не только линия охраны и обороны, но и потенциальная линия опасности. Хотя российские корабли находятся на удаленной от берегов Украины территории, но высадка вражеского десанта не может быть исключена.

По ее словам, отдыхать на пляжах будет возможно, если будут приняты дополнительные меры безопасности и предоставлены соответствующие предупреждения. Однако решение этого вопроса зависит от местных властей и их возможностей.

Наталья Гуменюк также отметила, что вопрос минной опасности в Черном море не решен, ведь российские оккупационные силы продолжают заменять мины даже после прекращения действия "зернового соглашения". Она отметила, что уже более 30 мин выброшено на побережье.

Вдобавок, она выразила сомнение в использовании защитных сеток на пляжах для предотвращения подрывов мин. Они ведь не обеспечивают 100% гарантию защиты от мин.

Важно понимать, что даже морские мины могут взорваться под водой, приводя к гидроудару и разлету обломков на большое расстояние.

Источник: Суспільне.

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