Два жителя Одессы разглашали информацию о расположении Вооруженных Сил обороны в городе Одесса в социальных сетях. Распространение незаконной информации подтверждено доказательствами и экспертными выводами, полученными СБУ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области.

Один из задержанных, 36-летний одессит, без разрешения снял видео с одной из ночных атак российских захватчиков на город, на котором работали украинские подразделения ПВО. Он выложил запретный контент на своих страницах в Instagram и Youtube, указав точное время и место съемки, что могло раскрыть расположение и работу украинского ПВО.

Другой, 28-летний "блогер" лично записал видео расположение оборонного объекта, на котором присутствовали подразделения Нацгвардии и Нацполиции Украины. Он обнародовал эту видеозапись на своей странице в соцсети TikTok, указав геолокацию, мотивируя это желанием увеличить свою аудиторию.

Сотрудники СБУ установили местонахождение обоих злоумышленников и остановили их незаконную деятельность. Во время обысков в местах проживания обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации позиций подразделений ВСО для дальнейшего распространения видео.

Такие действия рассматриваются как корректировка вражеского огня и являются преступлением, за которое предусмотрена соответствующая ответственность по закону. За этим преступлением им грозит до 8 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.