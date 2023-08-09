Два жителя Одессы разглашали информацию о расположении Вооруженных Сил обороны в городе Одесса в социальных сетях. Распространение незаконной информации подтверждено доказательствами и экспертными выводами, полученными СБУ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области.
Один из задержанных, 36-летний одессит, без разрешения снял видео с одной из ночных атак российских захватчиков на город, на котором работали украинские подразделения ПВО. Он выложил запретный контент на своих страницах в Instagram и Youtube, указав точное время и место съемки, что могло раскрыть расположение и работу украинского ПВО.
Другой, 28-летний "блогер" лично записал видео расположение оборонного объекта, на котором присутствовали подразделения Нацгвардии и Нацполиции Украины. Он обнародовал эту видеозапись на своей странице в соцсети TikTok, указав геолокацию, мотивируя это желанием увеличить свою аудиторию.
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Сотрудники СБУ установили местонахождение обоих злоумышленников и остановили их незаконную деятельность. Во время обысков в местах проживания обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации позиций подразделений ВСО для дальнейшего распространения видео.
Такие действия рассматриваются как корректировка вражеского огня и являются преступлением, за которое предусмотрена соответствующая ответственность по закону. За этим преступлением им грозит до 8 лет лишения свободы.
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