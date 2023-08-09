В Одессе планируется отремонтировать теплицы за огромные деньги.

Цветочные теплицы обойдутся почти в 10 млн. гривен.

На сайте системы публичных закупок "Прозорро" опубликован новый тендер на ремонт теплиц почти за 10 млн грн.

Общая площадь теплиц составляет около 4200 кв.м, из которых 600 кв. м. отремонтировали еще зимой.

Выходит, что на ремонт остальных предлагают потратить около 2700грн за 1 кв.м.

В декабре 2022 года "Горзелентрест" уже проводил два тендера на ремонт теплиц. Первый на 5,6 миллиона гривен, второй – на 500 тысяч.

Оба аукциона тогда выиграла одна и та же фирма.

Источник: odessa.comments.

К слову, в Одесской области за 51 млн гривен построят подземный переход на трассе.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер.

Миллионы бюджетных денег планируют потратить на новый проект.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер для избрания подрядчика, который будет строить подземный пешеходный переход на трассе М-15 Одесса-Рени в селе Маяки.

Начальная стоимость проекта составляет 51 миллион гривен.

Сообщается, что тендер пройдет 27 июля.

Такие же подземные пешеходные переходы планируется построить в селе Кирнички Суворовской общины и Орловцы Ренийской Объединенной территориальной общины.

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