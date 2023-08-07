Прокурор не стал молчать и начал информировать Службу безопасности Украины об этой схеме.

После поддержки публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры женщину из Хмельнитчины признали виновной в преступлении, связанном с обманом посредством несуществующих связей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Детали сообщила пресс-служба Одесской прокуратуры.

Прокуроры доказали в суде, что женщина, прибегая к родственнице работнику Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложила бывшему руководителю прокуратуры Одесской области свою "помощь" в закрытии уголовного производства в отношении него.

Заявляя, что может обеспечить закрытие уголовного производства из-за якобы родственника в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, женщина требовала 40 тысяч долларов США за свое посредничество. Указанную сумму она обусловила из-за своих контактов с Национальным антикоррупционным бюро.

Однако прокурор не стал молчать и начал информировать Службу безопасности Украины об этой схеме. Во время контроля за совершением преступления организатор мошеннической деятельности был задержан, когда она уже получила упомянутую сумму.

Житель Хмельнитчины признана виной в том, что она, прикрываясь несуществующими связями, пыталась завладеть 40 тысячами долларов.

Суд назначил женщине наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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