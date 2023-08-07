В поселке Ширяево в Одесской области произошло трагическое событие, связанное с намерением мобилизовать в армию лицо с инвалидностью детства. Мужчина скончался в военной части во время проверки. Предполагается, что стресс, связанный с намерением мобилизовать его, может быть причиной эпилептического приступа, повлекшего его трагическую смерть.
Эта скандальная история получила продолжение, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Так, эта ситуация стала объектом внимания Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сейчас проводящей проверку обстоятельств мобилизации и оказания медицинской помощи этому жителю Ширяева.
Прокуроры осуществляют надзор в форме процессуального руководства в рамках нескольких уголовных производств, связанных со смертью мужчины, который был призван в военную службу, не соблюдая здоровье.
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Следователи САП также начали уголовное производство из-за возможного небрежного отношения к военной службе представителями Березовского Территориального Центра Комплектования и Службы Призова Одесской области.
В ходе досудебного расследования следователи сосредотачиваются на проверке законности призыва гражданина на военную службу с учетом его здоровья. Расследование уголовного производства проводят следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве.
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