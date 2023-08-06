В Одесской области был разоблачен злоумышленник, который помогал мужчинам в незаконном выезде из Украины.

Цена «услуги» дельца в Одесской области составляла 8500 долларов.

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, за деньги злоумышленник обещал снятие с военного учета и изготовление документов для выезда за границу.

Цена за «билет» за границу для уклонявшегося составляла 8500 долларов.

Сообщается, что 2 августа мужчина был задержан при получении 8500 долларов.

Теперь «бизнесмену» сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области полицейские задержали таможенника, требовавшего взятки.

В Одесской области таможенник требовал средства за незаконную перевозку товара.

Как сообщили в Нацполиции Украины, услуги фигуранта обошлись в 2300 долларов.

Так, был разоблачен инспектор таможенного поста «Белгород-Днестровский» на организации схемы.

Он "обещал" беспрепятственно перевезти технику на территорию Украины.

За 2300 долларов таможенник обещал не создавать проблем при провозе товара из Молдовы.

Полицейские с коллегами задержали таможенника с поличным после получения 1000 долларов - это была треть "транша" от согласованной взятки.

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Напомним, преступники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.

Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.

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