Цена «услуги» дельца в Одесской области составляла 8500 долларов.
Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, за деньги злоумышленник обещал снятие с военного учета и изготовление документов для выезда за границу.
Цена за «билет» за границу для уклонявшегося составляла 8500 долларов.
Сообщается, что 2 августа мужчина был задержан при получении 8500 долларов.
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Теперь «бизнесмену» сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, что в Одесской области полицейские задержали таможенника, требовавшего взятки.
В Одесской области таможенник требовал средства за незаконную перевозку товара.
Как сообщили в Нацполиции Украины, услуги фигуранта обошлись в 2300 долларов.
Так, был разоблачен инспектор таможенного поста «Белгород-Днестровский» на организации схемы.
Он "обещал" беспрепятственно перевезти технику на территорию Украины.
За 2300 долларов таможенник обещал не создавать проблем при провозе товара из Молдовы.
Полицейские с коллегами задержали таможенника с поличным после получения 1000 долларов - это была треть "транша" от согласованной взятки.
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Напомним, преступники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.
Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.
Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.