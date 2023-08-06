В ходе обыска у фигуранта были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Мужчина, приговоренный к трем годам лишения свободы за вымогательство, развел людей на деньги. В исправительной колонии Одессы был обнаружен онлайн-мошенником 36-летний мужчина, осуществивший мошенническую схему. Детали об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Так, заключенный Одесской колонии сделал мошенническую схему по продаже несуществующего автомобиля марки "ВАЗ". Злоумышленник разместил объявление о продаже этого автомобиля на популярной онлайн-платформе, обещая гражданам резервирование автомобиля после предоплаты в сумме от двух до пяти тысяч гривен.

Шесть местных жителей уверовали в обмане и перевели деньги на счет злоумышленника. После получения оплаты он перестал выходить на связь, оставив жертв на золушке. Всего злоумышленник завладел 19 тысячами гривен.

Правоохранители приняли меры и собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить злоумышленнику о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно. Согласно Уголовному кодексу Украины, за это преступление может быть наложено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В ходе обыска у фигуранта были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Сейчас злоумышленник ожидает решения суда и может быть лишен свободы за свои незаконные действия.

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