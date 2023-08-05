Бориса осмотрели "оптимизированной ВЛК" всего за 20 минут и сразу же признали его пригодным к службе.

В поселке Ширяево в Одесской области произошла трагическая ситуация, связанная с намерением мобилизовать в армию человека с инвалидностью детства. Местные жители были возмущены безосновательной попыткой привлечения местного жителя Бориса, который был инвалидом с детства и даже, по словам некоторых местных, не имел паспорта, в службу в армии.

Об этом сообщил общественный активист Павел Поламарчук в своем Facebook.

Бориса, который был известен всему городу как дружелюбный и трудолюбивый человек, знают многие жители. Он зарабатывал на жизнь на местном рынке, однако по неясным причинам ему вручили повестку на военный призыв.

По свидетельству активиста Павла Поламарчука, Бориса осмотрели "оптимизированной ВЛК" всего за 20 минут и сразу же признали его пригодным к службе.

Отмечается, что состояние его здоровья не отвечало требованиям для военной службы из-за его инвалидности с детства, включая проблемы со здоровьем психического характера.

Жители поселка возмущены ситуацией. Предполагают, что стресс, вызвавшийся из-за намерения мобилизовать его, мог спровоцировать эпилептический приступ или сердечный приступ, что привело к его трагической смерти.

"Признав, конечно, пригодным, поскольку у него не было 5-8 тыс долларов. Но сразу, как здесь принято, отправили на распределение. По одним данным, парень переволновался, что повлекло за собой приступ эпилепсии, от которой он умер. По другим - был сердечный приступ", - рассказал Павел Поламарчук.

Инцидент вызвал возмущение и глубокую обеспокоенность среди местного населения, обращающего внимание на необходимость более внимательного и гуманного подхода к мобилизационным процедурам.

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