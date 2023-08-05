Военный эксперт Роман Свитан ответил на вопрос, как можно защитить Одессу от ракетных ударов. Об этом специалист поделился на "Фабрике новостей".

"Ну там пару комплексов будет достаточно, только полностью комплексов по восемь пусковых установок, можно один Пэтриот и один SAMP/T. Тогда можно будет закрыть юг и порты, Одессу, Николаев, то есть это все южное направление", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что если решить вопросы с НАТО и Румынией, то дунайские порты прикрыть они сами могут. Но данное решение вопроса - неполное, ведь при открытии портов нужно прикрытие и с воздуха самолетами F-16.

А еще лучше, когда будет еще закрывать и море - катера и эсминцы, ведь у них есть на борту противовоздушная оборона, а значит они смогут закрыть небо со стороны моря. То есть, это будет комплексная система, такая как у НАТО есть и она довольно такие серьезная и они могут легко его развернуть в Черном море.

Один из таких комплексов даже находится в Стамбуле. Он контролирует морское и воздушное движение, поэтому можно данный вопрос решить. Но в данную сторону решения вопроса НАТО даже не смотрят.

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