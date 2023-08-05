В Одесской области таможенник требовал средства за незаконную перевозку товара.

Как сообщили в Нацполиции Украины, услуги фигуранта обошлись в 2300 долларов.

Так, был разоблачен инспектор таможенного поста «Белгород-Днестровский» на организации схемы.

Он "обещал" беспрепятственно перевезти технику на территорию Украины.

За 2300 долларов таможенник обещал не создавать проблем при провозе товара из Молдовы.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

Скандал на Одесчине: ТЦК решил отправить на фронт инвалида детства, все закончилось трагично

В "Голос країни-13" раскрыли, где взялись деньги на новый сезон: "Это как плюнуть в лицо бойцам"

Ордер на арест Путина: над российским диктатором нависла новая угроза

Ведущая "1+1" Мазур ошеломила невероятным знаком с неба: "Победа Украины уже скоро!"
Показать еще

В Одесской области полицейские задержали таможенник

Полицейские с коллегами задержали таможенника с поличным после получения 1000 долларов - это была треть "транша" от согласованной взятки.

В Одесской области полицейские задержали таможенник

Ранее были задокументированы факты получения 550 и 770 долларов. Известно, что таможеннику доложено о подозрении.

Недавно сообщалось, что аферисты присвоили более 20 млн. для нужд защитников.

Злоумышленники в интернете предлагали доставку автомобилей из-за рубежа и продажу квадрокоптеров для защитников.

По предварительной информации, мошенники обманули волонтеров и защитников более чем на 20 млн грн.

Организатору и трем его сообщникам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Аферистам "светит" до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Последние новости Украины:

Напомним, преступники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.

Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.

Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.