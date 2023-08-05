В Одесской области таможенник требовал средства за незаконную перевозку товара.
Как сообщили в Нацполиции Украины, услуги фигуранта обошлись в 2300 долларов.
Так, был разоблачен инспектор таможенного поста «Белгород-Днестровский» на организации схемы.
Он "обещал" беспрепятственно перевезти технику на территорию Украины.
За 2300 долларов таможенник обещал не создавать проблем при провозе товара из Молдовы.
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Полицейские с коллегами задержали таможенника с поличным после получения 1000 долларов - это была треть "транша" от согласованной взятки.
Ранее были задокументированы факты получения 550 и 770 долларов. Известно, что таможеннику доложено о подозрении.
Недавно сообщалось, что аферисты присвоили более 20 млн. для нужд защитников.
Злоумышленники в интернете предлагали доставку автомобилей из-за рубежа и продажу квадрокоптеров для защитников.
По предварительной информации, мошенники обманули волонтеров и защитников более чем на 20 млн грн.
Организатору и трем его сообщникам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.
Аферистам "светит" до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Напомним, преступники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.
Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.
Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.