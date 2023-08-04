Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал информацию о депутате и военкоме из города Южный, который, по информации в сети, якобы стал долларовым миллионером во время войны.
Кроме того, в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП рассказали об информации, что военком якобы «пригрел» в ТЦК двух своих соратников».
"Командование однозначно осуждает любые способы незаконного обогащения, злоупотребления должностными полномочиями и не позволит прикрывать подобные сделки военной службой", - говорится в сообщении.
Также Одесский областной ТЦК и СП реагируя скандал в сети добавляет, что все три военнослужащих ТЦК и СП города Южный - переведены для последующей службы в одну из бригад, которая выполняет задачи на переднем рубеже.
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"Что касается обнародованной информации, инициирована проверка правоохранительными органами по компетенции. Государственным бюро расследования возбуждено уголовное производство", - сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
"Придет время, народ узнает фамилии всех причастных.... и Бог вам даст все то чего вы заслуживаете",
"Став долларовым миллионером? Другими словами это означает, что злоупотреблял своим служебным положением и требовал от людей деньги. В компетенции его руководства есть лишение данного лица офицерского статуса и приравнивание его к рядовому. Только тогда уже посылать на передовую. В противном случае, такому "охфицеру" дадут в управление некое подразделение, которое он и угробит. Опять же, разве передовая это у нас помойка, куда нужно отсылать самое худшее?",
"Не забудьте рассказать о результатах проверки" – возмущены украинцы в комментариях.
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