Несмотря на запрет купания в акватории Черного моря из-за опасности мин и инфекционных болезней, некоторые люди не соблюдают правила пребывания в прибрежной зоне.

В Одессе уже неделю продолжаются поиски мальчика, рожденного в 2007 году, который 26 июля был смыт волной с пирса на пляже "Аркадия".

Сергей Готко, директор департамента по гражданской защите, оборонной работе и взаимодействию с правоохранительными органами Одесской областной военной администрации, рассказал на брифинге детали.

В частности, также известно, что 26 июля в Одессе в течение одного дня в Черном море во время мощного шторма утонули несколько человек. Тогда один человек погиб на пляже "Ланжерон", еще один - на нудистском пляже, а подростка смыло большой волной на пляже "Аркадия".

По его словам, с начала года на территории Одесской области из-за нарушения правил безопасности на воде погибли 25 человек, из них двое детей. Это значительно превышает аналогичный период прошлого года, когда погибли 20 человек, в том числе двое детей.

Наиболее распространенными причинами смертей на водоемах является неосторожное обращение на воде, пренебрежение личной безопасностью при купании в запрещенных местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. Кроме того, были зафиксированы случаи гибели людей из-за дрейфующих мин.

Отмечается, что, несмотря на запрет купания в акватории Черного моря из-за опасности мин и инфекционных болезней, некоторые люди не соблюдают правила пребывания в прибрежной зоне. За июль месяц выпало 10 из 25 случаев гибели, что составляет 40% от общего количества.

Специалисты продолжают активные поиски и проводят исследования, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

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