2 августа произошло аварийное отключение оборудования на высоковольтной подстанции.
Во время брифинга глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал детали.
По его словам, часть отключений связана с аварийными ситуациями в магистральных сетях.
Кудрицкий добавил, что это технические причины, которые были быстро устранены.
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Кроме того, он рассказал о специфическом и необычном для людей факторе, как птицы.
Владимир Кудрицкий сообщил, что птицы иногда также могут перекрыть магистральные и распределительные линии электропередач и вызвать краткосрочные отключения.
Однако, к счастью, такие отключения быстро устраняются.
Напомним, ночью 2 августа враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области.
Враг также повредил в ту ночь элеватор, зерновые ангары, резервуары грузовых терминалов, производственные и складские помещения порта и много зданий.
В частности, оккупанты сильно повредили здание Морвокзала, в 2019 году на его ремонт было потрачено более 50 млн грн.
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