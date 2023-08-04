В некоторых районах Одессы чаще стали выключать свет.

2 августа произошло аварийное отключение оборудования на высоковольтной подстанции.

Во время брифинга глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал детали.

По его словам, часть отключений связана с аварийными ситуациями в магистральных сетях.

Кудрицкий добавил, что это технические причины, которые были быстро устранены.

Кроме того, он рассказал о специфическом и необычном для людей факторе, как птицы.

Владимир Кудрицкий сообщил, что птицы иногда также могут перекрыть магистральные и распределительные линии электропередач и вызвать краткосрочные отключения.

Однако, к счастью, такие отключения быстро устраняются.

Напомним, ночью 2 августа враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области.

Враг также повредил в ту ночь элеватор, зерновые ангары, резервуары грузовых терминалов, производственные и складские помещения порта и много зданий.

В частности, оккупанты сильно повредили здание Морвокзала, в 2019 году на его ремонт было потрачено более 50 млн грн.

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