Сейчас решается вопрос об избрании мер фигурантам в виде содержания под стражей.

Национальная полиция сообщила о раскрытии организованной группы мошенников в Одесской области, которая совершала обман и присвоила более 20 миллионов гривен, выдавая себя за продавцов автомобилей и квадрокоптеров для нужд Вооруженных Сил Украины.

Интернет-мошенники размещали объявления о продаже техники на популярных торговых платформах по заниженным ценам. Группа просила подписку за "заказ" и обещала доставку из-за границы, но после получения средств исчезала, не выполняя своих обязательств.

Основными жертвами мошеннической схемы стали волонтеры и военнослужащие, которые планировали потратить полученные средства на необходимое оборудование. В ходе расследования были идентифицированы члены преступной группы, включая организатора и троих сообщников.

Во время обысков в разных областях Украины было найдено значительное количество доказательств, в том числе 43 мобильных телефона, SIM-карты, 5 ноутбуков, 87 банковских карт и наличные деньги. По оценкам правоохранителей, преступникам удалось обмануть людей на сумму более 20 миллионов гривен.

Решается вопрос об избрании мер фигурантам в виде содержания под стражей. Полиция продолжает проводить оперативные и следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности, а также проверяет причастность фигурантов к другим подобным преступлениям.

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