Национальная полиция сообщила о раскрытии организованной группы мошенников в Одесской области, которая совершала обман и присвоила более 20 миллионов гривен, выдавая себя за продавцов автомобилей и квадрокоптеров для нужд Вооруженных Сил Украины.
Интернет-мошенники размещали объявления о продаже техники на популярных торговых платформах по заниженным ценам. Группа просила подписку за "заказ" и обещала доставку из-за границы, но после получения средств исчезала, не выполняя своих обязательств.
Основными жертвами мошеннической схемы стали волонтеры и военнослужащие, которые планировали потратить полученные средства на необходимое оборудование. В ходе расследования были идентифицированы члены преступной группы, включая организатора и троих сообщников.
Во время обысков в разных областях Украины было найдено значительное количество доказательств, в том числе 43 мобильных телефона, SIM-карты, 5 ноутбуков, 87 банковских карт и наличные деньги. По оценкам правоохранителей, преступникам удалось обмануть людей на сумму более 20 миллионов гривен.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Украина пошла в атаку в Черном море, враг несет потери: "Крен критический"
Есть пострадавшие: россияне нанесли новый страшный удар по жилым домам
"В женских платьях выехали…": Кошевой из "Квартал 95" рассказал о предателях в своем окружении, зацепил и Влада Яму
Страшный прогноз начал сбываться, "герои "СВО" возвращаются домой: что будет дальше
Решается вопрос об избрании мер фигурантам в виде содержания под стражей. Полиция продолжает проводить оперативные и следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности, а также проверяет причастность фигурантов к другим подобным преступлениям.
Последние новости Украины:
Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.
Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.