В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Одессе правоохранители произвели задержание местного жителя, подозреваемого в государственной измене и разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии. По заданию российских шпионов он передавал вражеской стороне координаты украинских войск и подробную информацию о системах противовоздушной обороны в городе. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Подозреваемый занимался сбором важных данных о расположении воинских частей, личном составе и технике Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии в Одесской области. Его деятельность охватывала передачу этой информации своему куратору из российских спецслужб, зачем он использовал известный мессенджер Telegram.

Организаторам шпионской сети поступали конфиденциальные данные об украинских военных объектах и ​​планах, что было важным для враждебной стороны. Во время обыска у подозреваемого был изъят мобильный телефон, содержащий доказательства его переписки с офицерами генштаба вооруженных сил россии.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, чтобы предотвратить возможное убегание или уклонение от ответственности. Правоохранительные органы продолжают расследовать этот сложный случай, чтобы раскрыть все детали и выяснить все обстоятельства шпионской деятельности подозреваемого в пользу россии.

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