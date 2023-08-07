В сети появились видеокадры "штурма" одного из поразивших зрителей магазинов секонд-хенда в Одессе. На записях видно, как толпа молодых людей бессмысленно вторглась в помещение магазина и начала активно выносить одежду. Видео облетело местные паблики.

О причинах таких действий с поступившими с Запада предметами одежды пока неизвестно, а правоохранительные органы воздерживаются от комментариев относительно данного инцидента.

Ранее одесские СМИ также разместили схожие видео, где показан "штурм" еще одного магазина секонд-хенда в Одессе. На этих кадрах видно, что ситуация почти переросла в драку. Информация об этом инциденте указывала, что обычные одесситы пытались прорваться в магазин, чтобы приобрести доступные вещи.

Инцидент вызвал возмущение и обеспокоенность среди общественности, а причины столь массовых действий остаются пока неизвестными. Однако это отражает определенные социальные проблемы и напряжение, которые влияют на настроения и поведение граждан.

"Позорисько", "Животные", "Вроде бы из другой реальности. Тупо биосусор", "Я не удивлюсь, что эти люди скорее всего достаточно состоятельны и они не из Украины!", "В других городах они так же забегают, хватают все подрят, выбирают потом бренды, а остальные возвращают. Стирают эти брендовые вещи и перепродают в инстаграмме за сумасшедшие деньги", "Я в шоке, как звери какие-то себя ведут", - писали пользователи сети под соответствующим видео.

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