Одесские правоохранители задержали мужчину, который взял в заложницу мать и угрожал ей отверткой
Как сообщает Патрульная полиция Одесской области, утром в полицию поступило сообщение, что из соседней квартиры раздаются крики о помощи.
Существовала угроза жизни и здоровью человека, поэтому патрульные приняли меры, чтобы попасть в помещение.
Стало известно, что мужчина держал у шеи собственной матери отвертку и кричал, что убьет ее.
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Полицейские начали с преступником переговоры, и когда во время разговора неадекват потерял бдительность – патрульные смогли выбить отвертку из рук мужчины и спасти несчастную женщину.
На место происшествия патрульные вызвали следователей и врачей. Началось расследование, все детали уточняются.
Напомним, бухгалтеру воинской части в Одесской области сообщили о подозрении.
Сообщается, что злоумышленник перечислил со счета воинской части на свою банковскую карту деньги, предназначенные для выплат защитникам.
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что таким образом бухгалтер завладел 5 млн. грн.
Кроме того, столько же он перечислил на счета своих знакомых.
Злоумышленник создавал платежные сведения, где указывал свои анкетные данные и номер банковского счета для получения дополнительных начислений.
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