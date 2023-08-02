Мужчина взял в заложницы собственную мать и угрожал ей отверткой.

Одесские правоохранители задержали мужчину, который взял в заложницу мать и угрожал ей отверткой

Как сообщает Патрульная полиция Одесской области, утром в полицию поступило сообщение, что из соседней квартиры раздаются крики о помощи.

Существовала угроза жизни и здоровью человека, поэтому патрульные приняли меры, чтобы попасть в помещение.

Стало известно, что мужчина держал у шеи собственной матери отвертку и кричал, что убьет ее.

Полицейские начали с преступником переговоры, и когда во время разговора неадекват потерял бдительность – патрульные смогли выбить отвертку из рук мужчины и спасти несчастную женщину.

На место происшествия патрульные вызвали следователей и врачей. Началось расследование, все детали уточняются.

Напомним, бухгалтеру воинской части в Одесской области сообщили о подозрении.

Сообщается, что злоумышленник перечислил со счета воинской части на свою банковскую карту деньги, предназначенные для выплат защитникам.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что таким образом бухгалтер завладел 5 млн. грн.

Кроме того, столько же он перечислил на счета своих знакомых.

Злоумышленник создавал платежные сведения, где указывал свои анкетные данные и номер банковского счета для получения дополнительных начислений.

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