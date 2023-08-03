Юноша предложил своим друзьям ограбить пожилого односельчанина.
Как сообщает Нацполиция Одесской области, ребята поддержали "идею" и даже подготовились к преступлению - они нашли темную одежду, перчатки, замакивали лицо и ночью пошли к дому дедушки.
Один остался на улице наблюдать за обстановкой, а другие проникли в жилище через окно.
Пожилой хозяин спал, когда злоумышленники искали деньги. Однако все же они разбудили мужчину, потому что начали выламывать дверь в его спальню.
Тогда несовершеннолетние воры начали биты дедушки руками, ногами и металлической палкой, а затем связали ему проволоками, шнуровками и ремнем руки и ноги.
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Юноши избивали дедушку и допрашивали, где он прячет деньги, и тогда потерпевший сообщил нападающим, где лежат 60 тысяч гривен.
Дедушка больше суток пролежал связанным в собственном доме. К счастью, его обнаружили родные, когда приехали в гости.
Мужчину госпитализировали с травмами, черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами и гематомами по всему телу.
В течение суток полицейские установили правонарушителей и во время обысков изъяли вещественные доказательства, в том числе средства маскировки, деньги.
Сообщено трем фигурантам о подозрении в нападении, преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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