В Одесской области полицейские разоблачили четырех несовершеннолетних парней, напавших на пенсионера.

Юноша предложил своим друзьям ограбить пожилого односельчанина.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, ребята поддержали "идею" и даже подготовились к преступлению - они нашли темную одежду, перчатки, замакивали лицо и ночью пошли к дому дедушки.

Один остался на улице наблюдать за обстановкой, а другие проникли в жилище через окно.

Пожилой хозяин спал, когда злоумышленники искали деньги. Однако все же они разбудили мужчину, потому что начали выламывать дверь в его спальню.

Тогда несовершеннолетние воры начали биты дедушки руками, ногами и металлической палкой, а затем связали ему проволоками, шнуровками и ремнем руки и ноги.

Юноши избивали дедушку и допрашивали, где он прячет деньги, и тогда потерпевший сообщил нападающим, где лежат 60 тысяч гривен.

Дедушка больше суток пролежал связанным в собственном доме. К счастью, его обнаружили родные, когда приехали в гости.

Мужчину госпитализировали с травмами, черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами и гематомами по всему телу.

В течение суток полицейские установили правонарушителей и во время обысков изъяли вещественные доказательства, в том числе средства маскировки, деньги.

Сообщено трем фигурантам о подозрении в нападении, преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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