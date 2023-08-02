Сообщается, что злоумышленник перечислил со счета воинской части на свою банковскую карту деньги, предназначенные для выплат защитникам.
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили , что таким образом бухгалтер завладел 5 млн грн.
Кроме того, столько же он перечислил на счета своих знакомых.
Злоумышленник создавал платежные сведения, где указывал свои анкетные данные и номер банковского счета для получения дополнительных начислений.
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Деньги, которые присвоил бухгалтер, он тратил на приобретение автомобилей, ноутбуков, мобильных телефонов и т.д. – это все во время обысков правоохранители изъяли.
Также была изъята граната, похожая на боевую - она направлена на экспертизу.
По результатам экспертизы будет решаться вопрос о сообщении мужчине о подозрении относительно незаконного обращения с боевым припасом.
Полицейские сообщили о подозрении бухгалтеру воинской части в Одесской области.
Подозрение касается присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом и служебным положением.
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