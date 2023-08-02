Бухгалтеру воинской части в Одесской области сообщили о подозрении.

Сообщается, что злоумышленник перечислил со счета воинской части на свою банковскую карту деньги, предназначенные для выплат защитникам.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили , что таким образом бухгалтер завладел 5 млн грн.

Кроме того, столько же он перечислил на счета своих знакомых.

Злоумышленник создавал платежные сведения, где указывал свои анкетные данные и номер банковского счета для получения дополнительных начислений.

Деньги, которые присвоил бухгалтер, он тратил на приобретение автомобилей, ноутбуков, мобильных телефонов и т.д. – это все во время обысков правоохранители изъяли.

Также была изъята граната, похожая на боевую - она ​​направлена ​​на экспертизу.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос о сообщении мужчине о подозрении относительно незаконного обращения с боевым припасом.

Полицейские сообщили о подозрении бухгалтеру воинской части в Одесской области.

Подозрение касается присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом и служебным положением.

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