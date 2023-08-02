За совершенное правонарушение предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

В Одесской области правоохранители разоблачили в получении «отката» начальника района электрических сетей Одесского квартирно-эксплуатационного управления. Подробности преступной схемы сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Так, в Одесской области правоохранители успешно разоблачили чиновника, требовавшего взятку в размере 405 000 гривен. По данным расследования, начальник района электрических сетей Одесского квартирно-эксплуатационного управления требовал неправомерной выгоды от ФЛП, выполнявшего текущий ремонт электросети в военном городке.

По условиям договора, ФЛП должен обеспечить беспрепятственное проведение испытаний и приема энергоустановок и сетей, а также проверку выполненных работ после оплаты из бюджета Одесского квартирно-эксплуатационного управления Командование сил логистики Вооруженных сил Украины. Другими словами, чиновник в Одесской области требовал взятку за несоздание препятствий при этих процедурах.

Правоохранители задержали правонарушителя немедленно после получения взятки. В процессе следственных мер были изъяты вещественные доказательства.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 400 тысяч гривен.

За совершенное правонарушение предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до десяти лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на длительный срок, с конфискацией имущества.

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