В ходе следствия было установлено, что судья из Одессы придумала схему, как заработать на судебных делах дополнительные деньги.

После двухмесячного расследования Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили судью одного из районных судов Одессы во взяточничестве. Обвинительный акт по отношению к ней был направлен в суд еще 29 июня. Сегодня прошло слушание дела.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

В ходе следствия было установлено, что судья извлекла неправомерную выгоду в размере 4 тысяч долларов США за принятие положительного решения в пользу одного из граждан по гражданскому делу. Судья был отстранен от должности в соответствии с решением Высшего совета правосудия, поскольку на него возложили обвинение во взяточничестве.

Для выявления фактов взяточничества помогла совместная операция детективов НАБУ и Службы безопасности Украины (СБУ) при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Судья обвиняется по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на длительный срок, а также возможную конфискацию имущества.

Дело передано в Высшую антикоррупционную судебную коллегию (ВАКС) для рассмотрения по существу в июне 2023 года.

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