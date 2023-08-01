Он мужественно боролся за свою жизнь даже в больнице, но его сил не хватило.

В боях за Украину потерял жизнь молодой воин Станислав Янский, родом из Одесщины. Героический гвардиец нес службу в 15-й бригаде оперативного назначения "Кара-Даг".

Станислав получил тяжелое ранение на фронте, а медики в течение двух недель отчаянно боролись за его жизнь. К сожалению, 30 июля его сердце перестало биться. О смерти Станислава сообщили в Яськивской громаде, откуда был родом защитник.

Станиславу Янскому было всего 25 лет, но уже с первых дней войны отдавал все, чтобы защищать родную землю, оставив свою морскую службу. Трагедия произошла во время боев в Запорожье, на Мелитопольском направлении, где он получил смертельные ранения.

В селе Троицкое Яськовского территориального общества, где родился Станислав, люди с верой ждали чуда и молились за его выздоровление, но, к сожалению, Герой не вышел из комы.

"Ждали чуда все село Троицкое, надеялись и молились, что Станислав выйдет из комы после тяжелого ранения. Но чуда не произошло! Он мужественно боролся даже в больнице, но... Светлая и вечная память Герою! К сожалению, Герои также умирают ", – отметила землячка Станислава.

Он мужественно боролся за свою жизнь даже в больнице, но его сил не хватило. Село Троицкое и родные обязаны Станиславу Янскому, помня его мужество и жертвенность в защите Родины.

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