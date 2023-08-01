В Одесской области правоохранительные органы нашли сторонника "русского мира" - 40-летнего мужчину из Кривого Рога. По данным Министерства внутренних дел, он активно создавал пропагандистские видео и выражал опасные надежды на присоединение украинских территорий к стране-террористу. Об этом более подробно сообщили в Телеграмм-канале МВД Украины.

Пограничники и Служба безопасности Украины нашли этого наглого сторонника "русского мира", который намеревался выехать в Молдову через пункт пропуска "Староказаче".

Мужчина родился в Кривом Роге и оказался поклонником российских нарративов. Он был подписан российскими пропагандистскими ресурсами и активно создавал собственные видеообращения, где распространял российскую пропаганду.

На одном из таких видео "блогер" с сожалением говорил о своем рождении в Украине и пренебрежительно относился к родине, называя ее "рагулятней". Кроме того, в своих обращениях он выражал неправдоподобные надежды на присоединение украинских территорий к россии - страны, которую весь мир признает агрессором.

В настоящее время правоохранители занимаются расследованием этого дела. Распространителя российской пропаганды передали представителям Национальной полиции для дальнейшей реакции и принятия соответствующих мер.

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