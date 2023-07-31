18-летняя Руслана Данилкина из Одессы ушла на фронт добровольцем. Спустя почти год службы попала под обстрел на Херсонщине и потеряла ногу. Сейчас она хочет своим примером мотивировать украинцев.

"Я очень расстроилась из-за по того, что выжила, потому что мне трудно принять себя новую. Но я поняла, хоть сейчас я и без ноги, но я сижу и живу.

Я хочу показывать людям, что это возможно. Моя самая простая мечта – я хочу встать на коньки и уехать. Я мечтаю о вылосипеде. И если у меня нет ноги, это не значит, что я все. Я хочу показать людям, что все возможно и не нужно сидеть и прятаться. Да, это страшно и больно, но жизнь продолжается и ее нужно жить", - говорит Руслана.

В то же время, она мотивирует на своих страницах в соцсетях раненых на войне не терять веры в себя.

Подписчики называют ее Несокрушимой Русей, а она их вдохновляет: «Радуйтесь каждой минуте жизни!». Руслана верит в Победу Украины и свою личную.

Источник: ДВ

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