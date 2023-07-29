В Одессе суд принял решение в пользу бывших арендаторов и вернул им бомбоубежище, расположенное в парке Шевченко по улице Маразлиевской, 1а. Более того, бывшие арендодатели превратили укрытие в свалку, а когда новые хозяева привели его в порядок, они решили вернуть себе укрытие и подали в суд.

Помещение ранее было в аренде компании "Центр эстетического воспитания – Золотые страницы", которая планировала создать там книжный магазин. Однако, на протяжении многих лет помещение пустовало и превратилось в свалку мусора.

В июне 2022 года срок действия договора аренды истек, и команда "Зеленого театра" обратилась в ФГИУ и взяла в аренду заброшенное помещение. Команда "Зеленого театра" отремонтировала его и сделала его доступным посетителям парка - открыли его для всех желающих.

Однако бывшие арендаторы обратились в Хозяйственный суд Одесской области с иском против Фонда госимущества с требованием возобновить договор аренды с их компанией. Суд принял решение в пользу компании "Центр эстетического воспитания "Золотые страницы" и обязал Фонд госимущества вернуть им помещение.

Это решение вызвало острую реакцию общественных деятелей Одессы, многие выступили против передачи бомбоубежища в частную аренду.

Источник: Думская.

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