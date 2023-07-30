23 июля Одесса стала местом массированного ракетного обстрела, проведенного российскими войсками. Последствия обстрела не миновали портовую инфраструктуру и исторический центр города, где десятки построек были повреждены. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук назвал жуткие последствия разрушений из-за атак россиян.

За его словам, росийскую армию пыталась испугать жителей Одессы, используя мощные обстрелы центра города. Однако одесситы не подверглись психологическому давлению и оставались стойкими.

В результате комбинированных ударов было уничтожено или повреждено более 20 объектов портовой инфраструктуры, а также несколько судов, включая одно, принадлежащее Румынии.

Исторический центр Одессы также пострадал - около 68 построек и 146 квартир были повреждены, в том числе 28 из них находятся под охраной ЮНЕСКО.

Среди объектов, попавших под обстрел, был Спасо-Преображенский собор московского патриархата, потерпевший серьезные разрушения.

"Попадание было точь-в-точь в алтарь. Из-за того "православного коммунизма", который сегодня царит в россии, они готовы направлять ракеты в культовые сооружения. Речь идет не только о Спасо-Преображенском соборе, вокруг него много церквей. Попадание может быть в любую минуту после любого обстрела", – подчеркнул Братчук.

Ситуация демонстрирует несуразность российского агрессора и небрежность к культурному наследию и гражданским жизням. Необходимость защиты мирных жителей и исторических ценностей становится еще более актуальной.

Источник: 24 канал.

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