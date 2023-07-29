Полиция призывает избегать подобных ситуаций и не доверять незнакомцам, пытающимся убедить вас в неотложном требовании помощи.

В Одесской области преступники, воспользовавшись обманом, совершили мошенничество и заставили 63-летнюю жительницу Сараты отдать им свои сбережения. Подробности появились на сайте Нацполиции.

Известно, что притворившись хирургом, неизвестный мужчина сообщил женщине, что ее родственница попала в аварию и нуждается в оперативном вмешательстве, за которое необходимо заплатить 4000 долларов США. Благодаря убедительным словам мошенника, пенсионерка передала ему 153 тысяч гривен.

После ухода злоумышленника женщина позвонила родственнице и узнала, что сообщенные неприятности были манипуляцией. Понимая, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию.

В процессе следственных действий и розыска было установлено, что к женщине пришел 43-летний житель Болградского района. Он узнал наличие значительной суммы денег у потерпевшей и вместе со своим сообщником разработал план мошенничества, который им удалось успешно реализовать.

Злоумышленники разделили незаконно полученную сумму между собой, а основной фигурант дела был объявлен подозреваемым в мошенничестве и передан в суд. Информация о другом участнике преступления выделена в отдельное уголовное производство.

Полиция призывает избегать подобных ситуаций и не доверять незнакомцам, пытающимся убедить вас в неотложном требовании помощи.

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