Аферист работал по "старой" схеме. По уже давно известной мошеннической схеме на более чем 150 тысяч гривен обманули пожилую жительницу Белгород-Днестровского района.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, когда поняла, что ее обманули, и обратилась на спецлинию «102».

«Ваша родственница попала в ДТП. Срочно нужны деньги на операцию», – сообщили мошенники. Женщина отдала аферистам 153 тысяч гривен сбережений, и уже потом позвонила родственнице, чтобы узнать ее самочувствие.

Правоохранители оперативно установили, что за деньгами к женщине приходил 43-летний житель Болградского района, его задержали.

Это преступление квалифицируется по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит штраф от 51 000 до 68 000 гривен.

Либо исправительными работами от одного до двух лет, либо ограничением свободы до пяти лет, либо лишением свободы сроком до трех лет.

"Будьте бдительны, не дайте мошенникам обмануть вас", - обратились к украинцам в полиции.

К слову, в Одесской области за 51 млн гривен построят подземный переход на трассе.

Начальная стоимость проекта составляет 51 миллион гривен.

Сообщается, что тендер пройдет 27 июля.

Такие же подземные пешеходные переходы планируется построить в селе Кирнички Суворовской общины и Орловцы Ренийской Объединенной территориальной общины.

Последние новости Украины:

Вместо барабанов – конструкторы в укрытие: разгорается новый скандал с госзакупками.

Как сообщала Politeka, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.

Также Politeka писала, "золотая" брусчатка в центре Киева возмутила украинцев: "Кому это нужно в такое время".