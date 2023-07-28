В одесском Доме профсоюзов произошел взрыв.
По предварительной информации полиции Одесской области, известно , что в результате неосторожного обращения взорвалась граната.
В результате взрыва в Доме профсоюзов в Одессе погиб человек.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области.
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В этот момент устанавливаются все происшествия.
Подробную информацию в полиции обещают предоставить впоследствии.
Напомним, недавно в Одессе открыли стрельбу по отдыхающим: пострадавшие получили серьезные ранения.
Событие произошло во дворе частного дома на улице Макаренко в городе Одесса, где трое мужчин проводили свободное время в беседке, приглашенные одним из жителей. Конфликт возник из-за возмущения проживавшего в соседнем доме 55-летнего жителя относительно громкого поведения гостей.
В результате словесной перепалки с оружием мужчина произвел несколько выстрелов в сторону своих оппонентов, нанеся двум из них серьезные повреждения в область бриты и бедра.
Правонарушителя задержали патрульные, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
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Напомним, в Одесской области кусок ракеты привалил мужчину прямо в постели.
Как писала Politeka, страшные взрывы встряхнули Одессу, россияне ударили "Калибрами".
Также Politeka сообщала, что в одесских школах и детсадах значительно подорожает питание.