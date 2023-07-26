Мария Лещенко появлялась в своих роликах на TikTok, где выражала безразличие к судьбе Украины, заявляла о готовности жить под любым флагом и призывала бомбить города.

Приморский районный суд в Одессе назначил блогеру Марии Лещенко "строгое" наказание, запретив ей занимать должности на государственной службе в течение десяти лет. Такое решение суда было принято из-за ее коллаборационистских действий и публичных призывов к россиянам бомбить Украину.

Постановление суда вызвало негодование среди патриотической общественности. Мария Лещенко появлялась в своих роликах на TikTok, где выражала безразличие к судьбе Украины, заявляла о готовности жить под любым флагом, даже россии или Занзибара. Она также распространяла ложные утверждения об украинских властях, вовлеченных в войну, и призвала буквально бить по мирным городам.

В частности, например одесситка говорила: "Украинские д... Когда уж на вас сбросят бомбу. Молю Бога россия помоги",

"Россияне, вы можете сбросить на них бомбу? На всю их семью? У них семья террористов. Они меня выгнали из Днепра. Они меня выгнали из Одессы. Они меня выгнали из Украины. Они хотят меня выгнать из Молдовы. Россияне, пожалуйста. Я готова эту бомбу оплатить.

Опомнившись она удалила свой аккаунт в популярной сети, но как говорится, "сундуки не горят".

После того, как она сознательно уклонялась от участия в судебных заседаниях, за ней был объявлен розыск. Возможно, именно это заставило ее предстать перед правосудием.

Важно отметить, что действия Марии Лещенко подпадают под статью 436-2 Уголовного кодекса Украины, касающуюся оправдания вооруженной агрессии. За такое преступление она могла получить лишение свободы на три года. Однако следствие решило квалифицировать ее действия как коллаборационизм.