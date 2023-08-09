В Украине недорого можно купить недвижимость.

В Кировоградской области продают дом за 20 тысяч гривен.

Продавец утверждает, что дом находится в жилом состоянии. Кроме того он добавил, что цена договорная.

"Дом жилой только нужно сделать ремонт груба новая топили несколько раз дом без документов вода 150 метров до колодца есть вода по улице можно провести. Можно обмен на мотоблок . Звоните объясню и расскажу, - сообщил продавец.

Также автор объявления добавил, что продает недвижимость частное лицо, расстояние до ближайшего города до 30 км. В доме один этаж, общая площадь: 55 м². Количество комнат - две.

Площадь участка составляет 35 соток, дом кирпичный, тип кровли: шифер, санузел находится во дворе. Отопление - твердотопливное, мебели и бытовой техники в доме нет.

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Продавец указал цену в 40 тысяч гривен. за дом, однако добавил, что торг уместен.

"Деревня Пассат Балтский район Одесская область центр села с возможностью ведения домашнего хозяйства", - сообщил продавец.

Также продавец добавил, что расстояние до ближайшего города до 20 км. В доме один этаж, общая площадь недвижимости 45 м², количество комнат: три.

Площадь участка: 30 соток, Отопление: твердотопливная, мебели в доме нет.

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