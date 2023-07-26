В селе Вапнярка Одесского района Одесской области произошла опасная ситуация из-за штормовых волн, прибивших мину к берегу. Именно поэтому чуть позже боеприпас сдетонировал, приводя к повреждению дома, расположенного на побережье.
Очевидцы отметили, что морскую мину заметили рядом с одним из построек на побережье села. Они сняли на видео доказательство, где видно, как мину прибило на берег. На видеозаписи показано, как мина сорвалась с якоря и перекатывалась в воде, подвергаясь воздействию волн.
К сожалению, в итоге мина взорвалась. Повреждение получил домик на берегу моря. К счастью, о пострадавших нет информации, поэтому возможно обошлось без жертв и раненых среди мирного населения.
Это произошло в контексте повышенной минной опасности в Черном море из-за штормовых условий. Недавно утром, недалеко от одного из пляжей Одесщины, произошел еще один взрыв, когда две мины были замечены в воде, однако их тип пока не удалось установить.
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Следует отметить, что в Одессе 26 июля было объявлено штормовое предупреждение I уровня (желтого) опасности. Синоптики прогнозируют шквальный южный ветер, 15-20 м/с. В результате шторма в Черном море выросла минная опасность, что стало причиной обращения Одесской ОВА.
В Одесской ОВА обратились ко всем и призвали быть особенно внимательными и осторожными, избегая опасных мест. Особое внимание следует уделять защите детей и их безопасности.
Источник: Думская .
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