За совершенное преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

После совершения преступления житель Одессы, устроивший стрельбу в частном секторе Киевского района, может стать обвиняемым и столкнуться с возможным наказанием заключения на срок от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло во дворе частного дома на улице Макаренко в городе Одесса, где трое мужчин проводили свободное время в беседке, приглашенные одним из жителей. Конфликт возник из-за возмущения проживавшего в соседнем доме 55-летнего жителя относительно громкого поведения гостей.

В результате словесной перепалки с оружием, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону своих оппонентов, нанеся двум из них серьезные повреждения в область голени и бедра. После нападения злоумышленник выбросил оружие в цветник и пытался скрыться домой. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, а соседи сообщили о полицейской стрельбе.

Правонарушителя задержали патрульные. В ходе расследования следователи изъяли незарегистрированный пистолет, похожий на боевой и гильзы с места происшествия, а также патроны к указанному оружию во время обыска его квартиры.

Все найденные предметы направили на экспертизу, результат которой поможет решить вопрос о незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. За совершенное преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Подозреваемый в настоящее время содержится в изоляторе временного содержания.

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