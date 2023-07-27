В Одесской области за 51 млн гривен построят подземный переход на трассе.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер.

Миллионы бюджетных денег планируют потратить на новый проект.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер для избрания подрядчика, который будет строить подземный пешеходный переход на трассе М-15 Одесса-Рени в селе Маяки.

Начальная стоимость проекта составляет 51 миллион гривен.

Сообщается, что тендер пройдет 27 июля.

Такие же подземные пешеходные переходы планируется построить в селе Кирнички Суворовской общины и Орловцы Ренийской Объединенной территориальной общины.

Источник: culturemeter.

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