Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер.
Миллионы бюджетных денег планируют потратить на новый проект.
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер для избрания подрядчика, который будет строить подземный пешеходный переход на трассе М-15 Одесса-Рени в селе Маяки.
Начальная стоимость проекта составляет 51 миллион гривен.
Сообщается, что тендер пройдет 27 июля.
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Такие же подземные пешеходные переходы планируется построить в селе Кирнички Суворовской общины и Орловцы Ренийской Объединенной территориальной общины.
Источник: culturemeter.
Напомним, украинский защитник поделился мнениями о ситуации, которая сложилась внутри нашей страны.
Военный получил голосовое сообщение от давнего побратима, когда-то находившегося в "Да Винчи", а теперь несущего службу в смежном подразделении.
Защитников возмутили госзакупки чиновников, которые в последнее время начали активно появляться в новостях и вызывать недовольство общества. В частности, новость о закупке очень дорогих прав в подвале.
Также военнослужащий добавил, что целесообразнее было бы передать эти рации защитникам в окопы, но никак не в подвалы гражданских людей.
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Как сообщала Politeka, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.
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