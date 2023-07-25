Об этом в своем телеграмме рассказал украинский политолог эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

В частности, его знакомые из Одессы рассказали, что во время одного из последних обстрелов города к ним в дом прилетело что-то. После чего крыша дома загорелась и вспыхнул пожар. Приехали пожарные и тушили огонь несколько часов. К сожалению, за это время часть дома сгорела, а часть была залита водой.

Пострадавшая семья решила как можно быстрее оформить компенсацию за разрушенное жилье в приложении "Действие". Но выяснилось, что для регистрации необходима справка от МЧС. С этого места и начались проблемы, ведь работники учреждения требовали взятки.

"Поехали в МЧС в городе Одессе. В МЧС бесплатно справку давать не захотели. Толсто намекая, что возможно они сами подожгли дом, поскольку якобы топили камин летом в конце июля в 30 градусную жару. То есть для МЧС это настоящая "жнива". Они зарабатывают на этих справках".

В комментариях к этому посту украинцы не могли сдержать свое возмущение. Многие делились историями о том, что в Одессе не только работники МЧС требуют деньги, но и другие сотрудники разных государственных учреждений. Также вспоминали схожие ситуации, которые произошли в других украинских городах:

"Аналогично в Киеве было когда обломки на крышу упали. А у друзей из Днепра требовала взятку за справку о разрушении тетя из ОСМД", "Военкомам можно, а МЧС что рыжие?" дает спать спокойно", "На то, что жить им еще лет 20-30, свое они заработают, а там – хоть потоп"

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