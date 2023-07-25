В Одессе мужчину, снимавшего работу ПВО, отправили за решетку. Житель Одессы, снявший на телефон работу противовоздушной обороны во время атаки дронами-камикадзе на город, был приговорен к заключению в тюрьму. Приморский районный суд Одессы избрал такую меру пресечения для него.
По данным издания, съемка велась в ночь на 4 апреля на улице Инглеге, когда российские оккупанты атаковали город дронами-камикадзе Shahed. Одессит, зафиксировав на камеру телефона боевую работу ПВО, впоследствии обнародовал соответствующий видеоролик в сети.
За это преступление согласно части 2 ст. 114-2 УК Украины, мужчине грозит лишение свободы до восьми лет. Его задержали сотрудники Службы безопасности Украины, после того как удалось установить личность "оператора" с помощью 12 iPhone. Суд установил арест без возможности выхода на свободу под залог.
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Ранее другому одесситу, который также снимал работу противовоздушной обороны, пришлось извиняться за эти свои действия на камеру. Мужчина снял видео с отражением защитниками вражеских целей во время нападения РФ на Одесщину с помощью "Шахед" и ракет. После публичных извинений ему была вручена повестка в Территориальные центры комплектования.
Источник: Думская.
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