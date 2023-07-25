Его задержали сотрудники Службы безопасности Украины, а суд принял решение о его наказании.

В Одессе мужчину, снимавшего работу ПВО, отправили за решетку. Житель Одессы, снявший на телефон работу противовоздушной обороны во время атаки дронами-камикадзе на город, был приговорен к заключению в тюрьму. Приморский районный суд Одессы избрал такую ​​меру пресечения для него.

По данным издания, съемка велась в ночь на 4 апреля на улице Инглеге, когда российские оккупанты атаковали город дронами-камикадзе Shahed. Одессит, зафиксировав на камеру телефона боевую работу ПВО, впоследствии обнародовал соответствующий видеоролик в сети.

За это преступление согласно части 2 ст. 114-2 УК Украины, мужчине грозит лишение свободы до восьми лет. Его задержали сотрудники Службы безопасности Украины, после того как удалось установить личность "оператора" с помощью 12 iPhone. Суд установил арест без возможности выхода на свободу под залог.

Ранее другому одесситу, который также снимал работу противовоздушной обороны, пришлось извиняться за эти свои действия на камеру. Мужчина снял видео с отражением защитниками вражеских целей во время нападения РФ на Одесщину с помощью "Шахед" и ракет. После публичных извинений ему была вручена повестка в Территориальные центры комплектования.

Источник: Думская.

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Напомним, на Одесчине кусок ракеты привалил мужчину прямо в постели.

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