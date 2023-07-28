Опекун детей был занят, поэтому сестра решила наказать мальчика за "поведение".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Девушка избила, обожгла газовой горелкой, привязала и закрыла на ночь в сарае 7-летнего брата.

Издевательство над братом она объяснила "воспитанием".

Медики у мальчика диагностировали травмы головы и ожоги второй ступени.

Мальчика доставили в реанимацию из-за черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и ожоги второй степени предплечья и ягодиц.

Сообщается, что опеку над детьми: мальчиком и тремя его сестрами 16, 11 и 9 лет взял 62-летний родственник после того, как мать детей была лишена родительских прав.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины, 16-летнюю девушку поставили в известность о подозрении, также по статье 166 УКУ.

Уведомление о подозрении опекуна будет решаться в ходе досудебного расследования.

Санкции этих статей предусматривают наказание ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на такой же срок.

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