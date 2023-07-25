В Одессе неизвестные обстреляли три машины из пистолета и скрылись.
Как сообщают местные телеграм-каналы, неизвестные, после стрельбы, скрылись с места на черном БМВ Х-5.
"Сообщают о стрельбе из АК на ул. Базарной. Детали пока не известны. В городе введена операция «Сирена»", - пишет телеграм-канал "Одесса Сейчас: новости".
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Мощные взрывы, Киев атакован: выяснились последствия ночного налета "Шахедов"
Неожиданная ситуация возникла на фронте в Запорожской области: подробности казуса для противника
Самая большая угроза на Юге: россияне контратакуют на Бердянском направлении, ситуация только усугубляется
Россияне сбросили огромные авиабомбы на жилые дома: какие последствия
Напомним, недавно в Одесской области произошла потасовка из-за замечаний из-за пьяной езды на мотоциклах.
Событие произошло в одном из сел Белгород-Днестровского района.
Возник конфликт между двумя группами людей – первые решили прокатиться на мотоциклах и квадроциклах, а другим это не понравилось.
Конфликт перерос в драку. Очевидцы вызвали полицию и медиков, доставивших в больницу четырех участников потасовки.
Стало известно, что в конфликте участвовали жители Мологовской и Староказацкой общин в возрасте 17, 28, 34 и 58 лет.
Потерпевшим оказали помощь и отпустили домой.
Следователи начали четыре производства по ч. 1 ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение).
Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.
Последние новости Украины:
Напомним, под Одессой автобус с людьми попал в жесткое ДТП.
Как писала Politeka, одесские полицейские на ходу запрыгнули в маршрутку с пассажирами.
Также Politeka сообщала, в Одесской области уничтожили животное из Красной книги, детали вопиющего случая.