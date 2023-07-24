На железнодорожных вокзалах в крупнейших городах Украины выразили поддержку жителям Одессы, которая в последнее время страдает от российских атак. Обычно дикторы, сообщающие о расписании поездов, на этот раз решили напомнить одесситам, что они сильны, и всю страну объединяет солидарность с ними. Об этом в Фейсбуке сообщает Укрзализныця.

Такие объявления раздались на вокзалах в Харькове, Днепре, Киеве, Ужгороде и Львове. Дикторы выразили слова поддержки: "Вся Украина и все железнодорожники вместе с Одессой. Держитесь, одесситы, вы сильные, и мы – с вами!"

Следует отметить, что поддерживать начали на вокзалах после масштабной атаки Одессы российскими захватчиками. Так, ночью 23 июля Одессу снова обстреляли, в результате серии взрывов были повреждены жилые дома и собор, и более двух десятков человек пострадали, один гражданский житель погиб. Ситуация в Одессе остается напряженной, и все украинцы ощущают необходимость поддержать тех, кто переживает эти трудные времена.

В комментариях украинцы одобрительно отозвались об инициативе железнодорожников. Многие подчеркнули, что сейчас поддержка одесситам очень необходима:

"Спасибо, чувствуешь, что не один", "Сейчас эта поддержка очень вдохновляет", "Держитесь одесситы, мы с вами", "Очень трогательно и не ожидаемо, благодарим вас железнодорожники".

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