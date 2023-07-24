Перед началом вторжения рф, представительство россии в Одессе сжигало наспех документы и снимало свои флаги со здания консульства. 23 июля депутат горсовета от партии "Европейская солидарность" Петр Обухов сообщил , что конфискация зданий российского консульства в Одессе была признана нецелесообразной.

Ранее, 3 мая, Одесский городской совет принял решение обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой конфисковать находящиеся на Гагаринском плато здания консульства 14. В решении указывалось, что консульство не функционирует с момента разрыва дипломатических отношений с россией 24 февраля 2022 года.

Однако Кабинет Министров Украины спустил это обращение на Одесскую ОВА. Хотя ОВА такие решения в принципе принять не может. Решили, что забирать нецелесообразно. Петр Обухов возмутился целесообразностью такого решения и спросил, возможно ли в войну было бы целесообразно наконец-то забрать консульство напавшей на Украину страны.

Украинцы возмутились из-за случившегося. Многие из них заподозрили, что депутаты просто ждут возвращения россиян в Одессу:

"Как-то норм было бы место для сбора гуманитарки", "Они что страх потеряли?", "В Одесских властях к сожалению бардака очень много и особенно удивляют чиновники с двумя паспортами в карманах - наверняка на случай, чтобы вовремя переобуться", "До сих пор не ко времени... Клоуны", "Ожидают возвращения?".

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