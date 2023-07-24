Еще в субботу бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, экс-чиновник пытался избежать ответственности и убежать от правоохранителей, принимая различные меры конспирации. Среди них были смена номеров телефонов, автомобилей и местоположения.

После двух дней активных поисков Евгения Борисова обнаружили и задержали в Киеве.

С учетом попытки экс-военкома уйти от правосудия, сотрудники ГБР будут просить суд заключить его под стражу без возможности внесения залога.

В ГБР напомнили, что НАПК выявило у Борисова признаки незаконного обогащения более чем на 188 млн грн. Как показало одно из журналистских расследований, в прошлом году мать военкома завладела домом в Испании, который стоил более 4 млн евро. Кроме того, в текущем году она приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV (около 3 млн грн).

Позже правоохранители выяснили, что теща бывшего военкома за последние годы без достаточных средств законного происхождения стала владелицей ценного автопарка, а жена Борисова также купила недвижимость за рубежом — офисное помещение в Испании за 737 тыс. евро.

За преступления, в которых подозревают Борисова, грозит наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

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