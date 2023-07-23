Во время новой массированной атаки по Одессе и области оккупанты, в частности, разрушили Спасо-Преображенский собор (московского патриархата).

Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг", для ракетной атаки по Одесчине ночью 23 июля враг использовал по меньшей мере пять видов ракет всех типов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили значительную часть ракет, но остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилым, в том числе многоквартирным домам.

В настоящее время подтверждена информация об одном погибшем. Одного человека спасателям удалось успешно деблокировать. Еще 19 человек ранены, среди них четверо детей — 11 взрослых и три ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

Также сообщается, что ударами разбило десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

На одной из центральных площадей Одессы из-за попадания российской ракеты серьезно пострадал Спасо-Преображенский собор (московский патриархат). Повреждены два памятника архитектуры. В Доме ученых выбиты почти все витражи и повреждена старинная мебель.





Кроме того, по городу образовалось несколько огромных воронок. Зафиксированы обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение городского транспорта и изменены некоторые маршруты.

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