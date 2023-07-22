На карте Одессы появятся имена известных украинских ученых, художников, поэтов, театральных деятелей, деятельность которых была связана со становлением и развитием города.

В Одессе запланировано переименовать 41 объект топонимики в честь выдающихся украинских деятелей, внесших весомый вклад в развитие города. Историко-топонимическая комиссия, которая провела заседание 20 июля, выдвинула предложения по новым названиям объектов. Об этом сообщили на сайте горсовета.

На карте Одессы появятся имена известных украинских ученых, художников, поэтов, театральных деятелей, деятельность которых была связана со становлением и развитием города. Более 15 улиц Суворовского района получат новые названия в честь этих выдающихся личностей. Подобные изменения ожидают Киевский и Хаджибейский районы.

Кроме того, комиссия единодушно поддержала идею присвоения названий объектов в честь одесситов, погибших во время российско-украинской войны.

Эти шаги направлены на то, чтобы почтить память и внести выдающийся вклад в сохранение исторического наследия Одессы, придать признательность и признательность личностям, чье влияние сформировало лицо города и способствовало его культурному и научному развитию. Окончательно решение еще не принято – за него должны проголосовать на городской сессии.

Киевский район:

Авдеева-Черноморского улица - Одесской общины улица;

Академика Вавилова улица - Сергея Ефремова улица;

Академика Вильямса переулок - Карпенко-Карого переулок;

Гаршина улица – Давида Бурлюка улица;

Гаршина переулок - Сони Делоне переулок;

Глазунова улица - Никовского улица;

Дмитрия Донского улица - Дмитриевская улица;

Дмитрия Донского переулок - Лазурский переулок;

Новгородская улица – Михаила Жука улица;

Новгородский переулок - Дворникова переулок;

Петрашевская улица - Леся Курбаса улица;

Советский переулок – Олега Соколова переулок;

Тимирязева улица - Айвазовского улица;

Черепановый 2-й переулок - Резервный переулок;

Шелоховый переулок - Волокидина переулок;

Пересыпский район

Суворовская 1-я улица – Петра Бицилли улица;

Суворовская 2-я улица – Бардаха улица;

Суворовская 3-я улица - Николая Пильчикова улица;

Суворовская 4-я улица - Иосифа Фишера;

Суворовская 5-я улица – Цесевича улица;

Суворовская 6-я улица – Баринштейная улица;

Суворовская 7-я улица - Евгения Крамаренко улица;

Суворовская 8-я улица - Владимира Антоновича улица;

Суворовская 10-я улица – Александра Богомольца улица;

Суворовская 11-я улица – Яна Длугоша улица;

Суворовская 12-я улица – Юрия Кондратюка улица;

Суворовская 13-я улица – Николая Костомарова улица;

Суворовская 14-я улица - Марка Крейна улица;

Суворовская 15-я улица - Склифосовского улица;

Суворовская 19-я улица – Пучковская улица;

Державина улица - Глаубермана улица:

Крылова улица - Юзефа Крашевского улица;

Орловская улица – Орловская улица;

8 Марта спуск – Виктора Скаржинского спуск;

Приморский район

Леваневского тупик - Толвинский переулок;

Мариинская улица - Емельяновича-Павленко улица;

Александра Матросова улица - Лобановского улица;

Проезд между улицей Довженко и проспектом Гагарина - Санценбахера переулок;

Толстого площадь - Менделе Мойхер Сфорима площадь;

Хаджибейский район

Веры Фигнер улица - Буковецкая улица;

Кибальчича улица – Луиджи Иорине улица.

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