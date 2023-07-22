В Одесской области иностранец вывозил мужчин призывного возраста из Украины необычным способом.

За свои услуги иностранец брал 900$.

По данным правоохранителей, гражданин Молдовы, проживающий в Одесской области, незаконно переправлял подлежащих мобилизации мужчин через границу гужевым транспортом.

Верхом на коне к границе иностранец вывозил призывников из Украины на конях.

За это он брал 900 долларов с человека.

Кроме того, организатора незаконного вывоза уклонистов за границу взяли с поличным оперативники Измаильского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов с сотрудниками Нацполиции.

30-летний мужчина за 4,5 тысячи долларов с человека пытался переправить троих мужчин через Кучурганский лиман за границу.

В транспортном средстве мужчины были обнаружены и изъяты денежные средства от «благодарных клиентов» в сумме 13,5 тыс. долларов США.

Ранее сообщалось, что мобилизация в Украине продолжается, поэтому уклоняющиеся придумывают разные способы избежать призыва.

мужчина хотел пересечь украинско-польскую границу без прохождения контроля.

Ухилянта обнаружили в грузовике.

Пограничники во время осмотра ехавшего в Польшу грузовика «ДАФ» через пункт пропуска «Ягодин» увидели нелегального пассажира.

В кабине пограничник наткнулся на мужчину, который тихонько сидел под одеялом на спальном месте.

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Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.