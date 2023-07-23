В Софиевке Березовского района Одесской области пенсионерка решила сжечь мусор.

Из-за бездумных действий женщины начался пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Пожар начался на открытой территории – загорелась сухая трава и кустарник.

Женщина пыталась самостоятельно потушить пламя, но вместо этого получила незначительные ожоги.

В какой-то момент женщина поняла, что сама не справится, и она вызвала спасателей из Службы спасения.

К счастью, спасатели ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на большую территорию.

Ранее сообщалось, что в Одессе 66-летняя женщина с ребенком оказалась в огненной ловушке.

Спасатели сообщили, что вспышка в доме вспыхнула на площади двух квадратных метров, ЧП произошло 8 июля в районе 17:20.

Сотрудники ГСЧС спасли 66-летнюю женщину и шестилетнего ребенка во время пожара в полуподвальном помещении четырехэтажки на Космонавта Комарова.

К счастью, огонь удалось быстро потушить, буквально в течение 15 минут спасатели ликвидировали пожар.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

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