На рассвете россияне выпустили ракеты типа "Калибр" из ракетоносителя, который вывели ночью на дежурство в Черное море, пишет Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА.
К сожалению, есть попадания в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области.
В результате атаки уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
Также на данный момент известно о двух пострадавших – они получили резаные раны стеклом.
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Людям оказана медицинская помощь.
В ГСЧС также сообщили о последствиях нового ракетного удара.
"Уничтожая нашу технику враг еще раз напоминает о том, что нормы международного права, которыми спасатели защищены от атак во время своей работы, для него не имеют никакого веса и уважения. Повторный ракетный удар оставил личный состав без двух пожарных машин".
Новая автоцистерна не подлежит восстановлению и уже больше не сможет никому помочь. К счастью, спасатели не пострадали.
«У нас вроде и не война, нужно всем местным администрациям, на шквал Житомирской и Львовской из своего бюджета направить средства на ВСУ, благоустройство подождет. Сериалы подождут»,
«Усиливать ПВО нужно, как Киева!»,
«Бьют по урожаю»,
«Уничтожают экономику» , – комментируют пользователи Telegram новый подлый удар россиян.
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Также сообщалось, что мир жестоко поплатится за страдания Украины после новых атак на Одесскую область и Николаев.