На рассвете россияне выпустили ракеты типа "Калибр" из ракетоносителя, который вывели ночью на дежурство в Черное море, пишет Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА.

К сожалению, есть попадания в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области.

В результате атаки уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Также на данный момент известно о двух пострадавших – они получили резаные раны стеклом.

Людям оказана медицинская помощь.

В ГСЧС также сообщили о последствиях нового ракетного удара.

"Уничтожая нашу технику враг еще раз напоминает о том, что нормы международного права, которыми спасатели защищены от атак во время своей работы, для него не имеют никакого веса и уважения. Повторный ракетный удар оставил личный состав без двух пожарных машин".

Новая автоцистерна не подлежит восстановлению и уже больше не сможет никому помочь. К счастью, спасатели не пострадали.

«У нас вроде и не война, нужно всем местным администрациям, на шквал Житомирской и Львовской из своего бюджета направить средства на ВСУ, благоустройство подождет. Сериалы подождут»,

«Усиливать ПВО нужно, как Киева!»,

«Бьют по урожаю»,

«Уничтожают экономику» , – комментируют пользователи Telegram новый подлый удар россиян.

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