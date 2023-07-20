Произошедшее в Одесской области событие ошеломило полицию. Так, стало известно, что 14-летняя девушка была жестоко избита и задушена парнем, которому исполнилось 15 лет. Преступление произошло несколько лет назад, все это время продолжалось расследование и судебный процесс. Наконец, суд объявил приговор убийце несовершеннолетней девушки. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Известно, что преступление произошло в начале ноября 2019 года, когда оба молодых человека находились на отдыхе в Лиманском районе, за пределами города Одесса.

Молодая пара попрощалась со своими друзьями и отправилась в свой номер. Во время этого парень, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил нападение на девушку. Он жестоко избил и начал душить ее. После того, как забрал ее телефон, он скрылся с места преступления. К сожалению, девушка скончалась от полученных травм.

В результате расследования дела, Суворовским районным судом города Одессы, виновник преступления, являющийся одесситом, был осужден за разбойное нападение и умышленное убийство по корыстным мотивам.

Осужден молодой человек был к 15 годам лишения свободы согласно статье 187 и пункту 6 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры и апелляционный суд приняли принципиальную позицию в данном случае, подтверждающий осуждение совершенного жестокого убийства.

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