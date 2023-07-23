В Одесской области у моря недорого продают дом.

Дом и участок на 21 соток в селе Санжейка продаются всего за 38 тысяч гривен.

Продавец на сайте ОЛХ сообщил, что место, где находится дом, курортное, рядом – море.

"Дом 1 эт. на 21 сот. в с. Санженка 93кв.м. курорт, рядом море.С подвалом, большим гаражем, летняя кухня 25кв.м. 21сотока земли,постройка для сдачи в аренду, большой двор с летним душем и туалетом с теплой водой и освещением,место для курей, кроликов, сад, огород", - пишет автор объявления.

Также продавец добавил, что в доме есть все коммуникации.

"Все коммуникации, отопление газ, электро, печка 80-х годов.рядом с домом остановка маршрутки Магазин. Близко море, курортные базы отдыха, морское побережье. Жилое состояние, заходи и живи. Отличная цена", - сообщает продавец, добавив, что цена дома неокончательная.

Ранее сообщалось, что в Одесской области продают дома за небоольшие деньги.

Автор объявления указал, что два дома, которые он продает находятся в селе Перелеты.

"Продам два дома в с. Перелеты, Одесской области, 35000 гр . Все вопросы по телефону. Дом Гольма , 4000 , красивый,крепкий", - сообщил продавец.

Также продавец добавил, что дома продает частное лицо.

Расстояние до ближайшего города составляет до 15 км. Этажность: 1.

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