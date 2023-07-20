В Одесской области начался сильный ливень и гром.

Одесситы публикуют кадры непогоды.

Местные телеграм-каналы сообщают, что некоторые районы и улицы начало затапливать.

"Начинается гроза. Громких звуков не боимся", - пишут в одесских телегам-каналах.

В частности, Таирово и Пересып по состоянию на 14:30, 20 июля, начало подтапливать.

"Кому нужно на Поселок Котовского готовьте лодки", "Тупо стена из воды", - пишут в сети.

Одесситов просят не находится на улице, из-за ветра могут упасть ветки и кабеля. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность и существует высокая опасность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу

Напомним, синоптики предупреждали о непогоде на протяжении всего дня - небо в Одессе 20 июля будет покрыто облаками.

Дождь c грозой, который пошел в середине дня, закончится еще до наступления вечера.

На четверг 20 июля, в Одессе и Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщалапресс-служба горсовета.

20 и 21 июля будет средняя и высокая (третьего и четвертого класса), местами отсутствует (первого класса) опасность.

В Одессе незначительная, второго класса, , в Вилковом чрезвычайная, пятого класса, пожарная опасность.

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